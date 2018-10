Helsinki-Tallinna vaheline ankurtunnel ja ullike Vesterbacka

Toomas Peterson, juhtimis- ja lennunduskonsultant RUS 1

Toomas Peterson Foto: Tiit Blaat

Soome Kauppalehti kirjutab Helsingi-Tallinna tunnelist. Et liiga kallis, siis ka järeldusena mitte tasuv, et võimalik kahtlane riiklik Hiina raha, et ullike Peter Vesterbacka ei taju kahe linna vajadusi ja tunneli hinda.