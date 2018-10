Helve Särgava: korteriühistute seas valitseb hirm ja kaos

Linnavolikogu sotsiaaldemokraadist revisjonikomisjoni esimehe Helve Särgava poole pöördub aina kasvav arv murelikke Tallinna korteriühistuid. Liialt lõtv regulatsioon ning linna hoolimatu mitteeluruumidest eluruumide tegemine on loonud pinnase, kus vastu omanike tahtmist on võimalik korteriühistule liigseid finantskohustusi võtta.

"Paistab, et seaduse kirjutajad ei ole piisavalt kaugele ette vaadanud ning pole kuritarvitamise riski suutnud õigesti hinnata. Selle tulemusena kannatavad pahaaimamatud korteriomanikud, kes oma ühistu üle kontrolli kaotavad," ütles Särgava.

Ta märkis, et kui ühistu üldkoosolekule ei tule esimesel korral kvoorumi jagu inimesi kohale, on teisel koosolekul liigkerge juhatust võõraste inimestega mehitada, sest teine koosolek on otsustusvõimeline olenema kohaletulnute arvust. "See tähendab, et piisab ühest korteriomanikust," selgitas Särgava.

Uus juhatus saab omakorda sama skeemi kasutades kergekäeliselt korteriomanikele soovimatuid kohustusi ja laene võtta. "Ühistu võlad nõutakse sisse korteriomanikelt. Selle tulemusena satuvad just eakad ja vähemkindlustatud korteriomanikud makseraskustesse ning võivad riskida kodu kaotamisega," lisas Särgava.

Särgava hinnangul on probleem aina süvenev ning mõjutab üha suuremat hulka Tallinna korteriomanikke. "Mitte keegi ei peaks kartma oma kodust ilma jäämist kellegi teise pahatahtliku käitumise pärast," sõnas endine kohtunik.