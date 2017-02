Ratase ümar uimerdamine, Tsahkna karglemised ja eriti Ossinovski lolluseni ulatuv demagoogia on olnud halb üllatus kirjandusteadlasele ja meediaeksperdile Tiit Hennostele, kirjutab Äripäev.

Ma olen oma poliitilistelt vaadetelt kusagil liberaalse ja pahempoolse vahel, niipalju kui klassikalist parem-vasak skaalat saab tänapäeval kasutada. Nii et poliitiliste vaadete poolest peaks uus valitsus oma põhiosas minusugusele hästi sobima. Aga põhimõttelised vaated on üks asi ja poliitiline praktika midagi muud.

"Minu siiras lootus valitsuse senist tegevust jälgides on lihtne ja ühene: loodan, et see valitsus kaob võimalikult kiiresti ega tule enam kunagi tagasi," tõdeb Hennoste.

