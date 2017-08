Herbalife'i tabas halb üllatus. Hiina asus püramiidskeemidega võitlema

Eile kukkusid USAs Herbalife'i, NU Skin Enterprises ja USANA Health Sciencies aktsiad suure käibe juures, kuna Hiina regulaator teatas, et nad asuvad lõhkuma püramiidskeeme, kirjutab Reuters.

Hiina alustab kolmekuulist kampaaniat püramiidskeemi värbajate vastu.

Herbalife'i aktsia kukkus enam kui viis protsenti, kolme kuu madalamale tasemele. Nu Skini aktsia laskus seitse protsenti, 56,01 dollarile, mis on madalaim tase alates 31. maist. Otsemüügifirma USANA Health Services aktsia kukkus 7,5 protsenti, 54,40 dollarile. See on aktsiale madalaim tase alates aprilli keskpangast.

Internetis levis vihakõne, kuna üks Hiina üliõpilane sai surma, langedes sellise püramiidskeemi ohvriks töökuulutuste veebilehel.

Püramiidskeemide operaatorid teenivad tavaliselt raha liikmete värbamisega, kes tasuvad värbajale tasusid müüdud kaupadelt. Värbajad ise kaupa ei müü.

11 protsenti Herbalife'i käibest tuli teises kvartalis Hiinast.