Hermaküla katsetas USAs veidi ka investeerimist

Kohtume Hannesega kaunil sügispäeval, kui soojad ilmad on just asendunud jahedamatega. Talle on see vägagi mokkamööda. „Ma ootan talve ja eriti lund, sest siis saab suusatama minna,” teatab ta Tiit Efertile. Sport on Hannese jaoks äärmiselt oluline. Ta meenutab, et läks trenni kolmeaastaselt ega ole siiani pidama saanud. Pika treeningstaaži algust tähistavad nii judo kui ka käsipall, milles Hannes tuli mitmekordseks Eesti noortemeistriks. Tänu spordile külastas ta Baltimaid ja Leningradi ning suurema osa ajast sisustasid spordilaagrid ja võistlused. Hiljem tegeles ta ka maadlusega, aga põhialaks sai korvpall. Nüüd on ta keskendunud vastupidavusaladele ehk pikamaadistantsidele rattasõidus, ujumises ja jooksmises. Viimane pole just Hannese lemmikuid. „Aga tuleb ka joosta,” lisab ta.

Hannese eesmärk on teha 12 tundi trenni nädalas. Kui mingil põhjusel tuleb teha paus, siis see tekitab stressi. „Trenn on aeg iseendale – mõtlemiseks ja mõtete kogumiseks,” sõnab Hannes.

Saatejuhtimise kõrval käib Hannes ka õhtuid juhtimas ja pulmades isameheks. „Tööd on rohkem, kui tahan. Pean ennast tagasi hoidma,” räägib Hannes. Väga intensiivselt on ta töötanud viimased kümme aastat. Kuidas ta on kõige selleni jõudnud?

Elutee viis kodust kaugele