Hesburger hakkab Bulgaariat vallutama

Burgerikett Hesburger plaanib vallutada Bulgaaria, avades seal 50 söögikohta, kirjutab Helsingin Sanomat.

Soome ja Baltimaade suurim burgerikett on võtnud järgmiseks sihikule Bulgaaria, kus kümne aastaga plaanitakse avada kuni 50 söögikohta.

„Kümne aasta jooksul investeerime sinna 35 miljonit eurot,“ ütles Hesburgeri rahvusvahelise tegevuse arendusjuht Ieva Salmela.

Ettevõte plaanib saada Bulgaarias sama tuntuks kui on Baltikumis. Baltikumis on Hesburgeril 130 söögikohta.

Hesburger alustas Bulgaaria vallutust mullu, avades esimese söögikoha sellel maal Stara Zagora nimelises linnas. Tänavu suvel avati veel kolm söögikohta. Tänavu peaks lisanduma Bulgaariasse veel kaks söögikohta.

„Bulgaarlased on võtnud Hesburgeri tooted entusiastlikult vastu,“ ütles Salmela. Lisaks traditsioonilsitele hamburgeritele, tortilladele, snäkkidele ja magustoitudele pakutakse Bulgaarias mitmesuguseid kebabe.

Hesburgeri põhiturg on Soomes, kus ettevõttel on enam kui 260 söögikohta. Lisaks Soomele on Hesburgeri söögikohad veel Bulgaarias, Eestis, Lätis, Leedus, Venemaal, Saksamaal, Ukrainas ja Valgevenes.