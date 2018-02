Hesburgeri asutaja: soomlased on muutunud abituks

Mõjukas Soome ökonomist ja Hesburgeri asutaja Heikki Salmela osales hiljuti taas Soome presidendiks valitud Sauli Niinistö valimiskampaanias.

„Me tahame näha poliitikuid, kes julgevad rääkida otse õigetest asjadest,“ ütles Salmela Kauppalehtile. „Meil on maailma kõige haritumad inimesed, kuid me näeme välja üsna nõrkadena.“

Salmela ütles, et edasi tuleb minna turumajandusega.

„See ei tähenda, et me kõik oleme nõrgad indiviidid,“ lausus ta. „Meie praegune häda on selles, et püütakse patroniseerida. Soome on muutunud abituks ühiskonnaks.“

Tema sõnul oleks äri ajamiseks hea, kui kaotataks kõik toetused ning jätkatakse turumajandusega.