Hiidlased ei pääse hõredamast praamigraafikust

Hiiumaa vallavanem Reili Rand ütles möödunud nädalal Ärilehes ilmunud artiklis, et saare elanike ja ettevõtjate jaoks on oluline aastaringselt hoida püsigraafikuna praegu kehtivat sõiduplaani ehk vähemalt kuus reisi ühes suunas päevas. Hiiumaa vald saatis sellega seoses ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ning maanteeametile pöördumise.

Meelis Telliskivi, maanteeameti peadirektori asetäitja liiklusohutuse ja ühistranspordi alal, kirjutas Hiiumaa valavalitsusele saadetud vastuses, et ei pea võimalikuks seni avaldatud seisukohtadest taganemist. Ta selgitas, et jaanuarist märtsini on navigatsioonitingimused pimeduse, tugevate tuulte ja jää tekkimise tõttu keerukad. Nende koosmõju loob olukorra, kus 1,5 tunni graafiku rakendamise riskid veoteenuse stabiilsusele ja meresõiduohutusele on suured.

Tavatingimustes kestab ülesõit 1 tund ja 15 minutit. 1,5 tunni graafiku rakendamisel on lossimise ja laadimise aeg kokku 15 minutit, 7,5 minutit kummalegi tegevusele. Kui raskete navigatsioonitingimuste tõttu kestab ülesõit kauem, mida on korduvalt juhtunud, siis ei suuda parvlaevad enam 1,5 tunni graafikutest kinni pidada, selgitas Telliskivi.

Ta lisas, et kõiki neid aspekte arvesse võttes on mõistlik jätta parvlaevadele 30 minutit lisaaega liini teenindamiseks keerulistes oludes. Maanteeameti hinnangul puuduvad kaalukad argumendid eelnimetatud riskide võtmiseks.