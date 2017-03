Hiidlased jonnivad tuulepargi kallal

Plaan rajada Hiiumaast 12 kilomeetri kaugusele Eesti esimene meretuulepark tekitab hiidlastes endiselt vastakaid tundeid ja kolmapäeval korraldati selle vastu ka pikett, kirjutab err.ee.

Kardetakse, et tuulepark võib peletada Hiiumaalt turiste ning ei olda rahul, et keskkonnamõju hindamise aruanne ei käsitlenud tuulepargi jaoks maismaale rajatavate elektrikaablite võimalikku mõju loodusele, vahendas "Aktualne kaamera".

4Energia AS soovib rajada Hiiumaa lähistele merre tuulepargi võimsusega 700 kuni 1100 megavatti. Umbes 100 meetri kõrguse masti ja 130-164 meetrise rootori diameetriga tuulikuid tuleks sõltuvalt tuulepargi võimsusest 100-160.

Hiidlaste seas on aga arvukalt neid, kes arvavad, et tuulepark ja sellega kaasnev tehnovõrk ei sobi Hiiumaale ja mõjub halvasti nii sealsele loodusele kui ka turismipotentsiaalile. Samuti pahandas neid, et siiani pole hinnatud maismaale rajatavate kõrgepingekaablite võimalikku mõju.

"Kahtlemata on elektriliinidel peaaegu sama suur mõju, kui on tuulegeneraatoritel, aga seda mõju ei ole käsitletud selles keskkonnamõju aruandes," arvas MTÜ Hiiu Tuul esindaja Inge Talts.

Keskkonnamõju hindamise aruande ühe koostaja Hendrik Puhkimi sõnul on liinidega seonduva uurimine aga hoopis hilisem etapp ja nende praeguseks ülesandeks oli hinnata taotletud vee erikasutusloaga seonduvat.

"Mis ei tähenda seda, et ei peaks sellise suure arenduse puhul tegema täiendavaid uuringuid, analüüse. Siin on veel kindlasti terve hulk erinevaid tegevusi ees," märkis Skepast & Puhkim OÜ juhatuse liige Hendrik Puhkim.

Tuulepargi vastaseid koondav MTÜ Hiiu Tuul on teravalt kritiseerinud ka Hiiu valla plaani esitada volikogule kinnitamiseks tuulepargi arendaja ja valla koostööleping.

