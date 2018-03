Hiidlased nõuavad majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni lahkumist

Grupp hiidlasi leiavad, et Hiiumaa laevatee süvendamata jätmine näitab riiklikku hoolimatust, ja nõuavad, et majandus- ja taristuminister Kadri Simson lahkuks ametist.

Lihavõttepühade eel saabus taas idatuul ja ühenduses Hiiumaaga tõi see kaasa kriisi. Sajad pered ei teadnud, kas laevad käivad, kas pikalt kavandatud kojutulek pühadeks saab teoks või ei.

Täna hommikul teatas laevafirma, et need kes pühadeks Hiiumaale saanud, peaksid lahkuma varem, sest vesi alaneb homme taas.

Eile koostas grupp inimesi pöördumise, milles soovib, et keegi vastutaks riikliku hoolimatuse eest jätta laevatee Rukki kanalis süvendamata, kuigi juba kolm kuud tagasi oli teada, et olukord on kriitiline. "Leiame, et majandus- ja taristuminister Kadri Simson, kes kolme kuu jooksul on eiranud Hiiumaa valla juhtide pöördumisi laevaühenduse kriitilise olukorra kohta, ei sobi oma ametisse," sõnati hiidlaste initsiatiivgrupi pressiteates.

"Hiidlased paluvad kõikide Eesti inimeste toetust, et teadvustada olukorda, kus riiklik hoolimatus on määranud ühe Eesti piirkonna taandarengule," kutsus initsiatiivgrupi nimel kõnelev Peep Lillemägi inimesi üles.

Pöördumise tekst täismahus:

Täna Hiiumaa, homme Eesti!

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson ei ole suutnud tõrgeteta praamiühendust Hiiumaaga tagada ja peab ametist lahkuma.

Loe veel

Hiiumaa majandus, töökohtade arv ja kogu muu areng on tihedalt seotud mandriga. Seetõttu on aastaringse stabiilse ühenduse tagamine Hiiumaa ja mandri vahel Eesti riigi jaoks enesestmõistetav kohustus. Paraku ei ole riik selle kohustuse väärika täitmisega hakkama saanud paarikümne aasta jooksul.

Viimaste tõrgete põhjus ei ole olnud ilm, vaid lohakus ja hoolimatus. Kogu märtsikuu on Hiiumaa ja mandri ühendus olnud suuresti häiritud. Rohkem kui nädala oli vedu suunatud "hädaliinile" Heltermaa-Virtsu, mis tähendas hiidlastele raha, aja ja närvide lisakulu.

Lihavõtete eel langenud veetase tõi taas vedaja hoiatuse, et ühendus võib katkeda ja sajad inimesed pidid oma plaanid ringi tegema. Hiiumaa peredele tähendas see muret, kas saab koos olla pikalt kojutulekut kavandanud lähedastega.

Kõik see on juhtunud põhjusel, et eirati juba mullu novembri alguses Veeteede Ametile teada olnud fakti: Rukki kanali sügavus on langenud kriitilise tasemeni ja ei vasta selle veetee normile. Kolme kuu jooksul, mil oleks olnud võimalik süvendustöid teha, neid ei tehtud.

Vähe sellest, alates eelmise aasta novembrist on Hiiumaa valla juhid korduvalt kutsunud majandus- ja taristuministrit Kadri Simsonit Hiiumaale, et parvlaevaliikluse probleemide ja lahenduste teemal arutada. Paraku ei ole ta saatnud ei tagasisidet ega reageerinud ka kutsele.

Leiame, et Hiiumaa ja mandri stabiilse ühenduse eest otseselt vastutav majandus- ja taristuminister Kadri Simson ei ole selle ülesandega hakkama saanud ja peab seetõttu oma ametist lahkuma.

Kutsume kõiki Eesti inimesi hiidlasi toetama. Pääs koju ei tohi olla seotud murega, teadmatusega ja ülemääraste kuludega, mille on põhjustanud riigi saamatus.

Toetades hiidlasi ja andes allkirja sellele nõudmisele, seisad ühtlasi selle eest, et homme ei räsi riiklik hoolimatus Sinu peret ja Sinu kodukohta.

Pöördumist saab digiallkirjastamiseks alla laadida ja välja trükkida siit.

Digiallkirjastatud pöördumine palutakse saata aadressil hiiumaa.praamiyhendus@gmail.com.