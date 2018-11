Hiidlased praamigraafikute hõrenemisest: muudatused pööravad ettevõtete logistikaahelad uppi!

Hiiumaa ettevõtjad on seisukohal, et majanduse sujuvaks toimimiseks on Heltermaa-Rohuküla liinil kuue kummaski suunas toimiva reisiga püsigraafik ainuvõimalik ning majanduslikult kahjulik ja põhjendamatu oleks talvine väljumisaegade muutmine olukorras, kui Hiiumaa liinil on kaks laeva.

TS Laevade esindaja vastas, et on arusaadav, et logistiliste ümberkorralduste tegemine ei ole püsielanikele meeltmööda, kuid võttes arvesse talvised riskifaktorid ning aastased veomahud on kõnealuse perioodi reisigraafiku muudatus vältimatu. "Rohuküla- Heltermaa liinil on ajalooliselt parvlaevagraafik olnud talveperioodil hõredam, kõik teavad ning mäletavad seda hästi. Usume, et nii nagu varasematel aastatel, ka tuleva aasta alguses saavad kõik oma reisid kenasti tehtud ilmast sõltumata," ütles Kauber.