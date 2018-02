Hiidlaste perefirma miljoniinvesteering: EstPak Plastik hakkab täna Saku vallas avatud tehases taaskasutatud plastpudelitest toidupakendeid tootma

Plastpakendite tootja EstPak Plastik avas täna Jälgimäel uue tehase, kus hakatakse plastpudelitest toidupakendeid valmistama.

Tänu Balti regioonis ainulaadne Starlingeri rPET kile tootmisliinile saavad Eesti inimesed juba peagi kauplustest osta tuntud toiduainetööstuste liha- ja pagaritooteid, salateid ja maiustusi, mille plastpakendi tootmine on senisest ligi 80% keskkonnasäästlikum, teatas ettevõte.

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)võttis keskkonnaprogrammiga investeeringust enda enda kanda 639 000 eurot. Uus liin ei kasuta mitte enam esmast toormaterjali ehk nafta baasil tehtud polümeeri, vaid toodab kilet plastpudelitest, mille küljest on eraldatud korgid, rõngad, etiketid ja liim ning mis on purustatud helvesteks. Viimaseid toob EstPak Plastik peamiselt sisse Lätist ja just nendest valmibki Jälgimäel rPET kile, mis on nii kõrge puhtusastmega, et sellest valmistatud toodetesse tohib pakendada nii toiduaineid, lastetoitu, ravimeid kui ka joogivett.

EstPak Plastiku juhataja Marek Harjaku sõnul on tegu maailma ühe moodsaima tehnoloogilise lahendusega, mille abil vähendada kiletootmisest tekkivat jalajälge keskkonnas. „Arvestades, et Euroopas toodetakse aastas 22 miljonit tonni plastpakendeid ehk umbes 29 kilo iga inimese kohta, on see keskkonnale suur võit, mida osatakse järjest rohkem ka hinnata,“ ütles Harjak.

Uus Starlingeri tootmisliin on nii võimas, et lubab plasttaarast toota 5300 tonni rPET kilet aastas. Arvestades, et Eestis korjatakse kokku ligi 95% pandipakendist ehk 4000 tonni läbipaistvat ja värvilist plasttaarat, siis suudab Jälgimäe uus tehas üksinda läbi töödelda ja taaskasutusse paisata kogu Eesti plasttaara ning jõudu jääks veel ülegi.

Keskkonnasäästlikuma tootmisliini käivitamiseks tegi EstPak Plastik ligi 2 miljoni euro suuruse investeeringu, millest KIK võttis oma keskkonnaprogrammist enda kanda 639 000 eurot. Kuna uus seade ei mahtunud ära 2015. aastal valminud Jälgimäe tootmishoonesse rajati selle kõrvale uus üle 4000 ruutmeetri suurune tehas. Astlanda Ehituse eestvedamisel valmis tootmishoone selle aasta alguses ja läks maksma üle 3 miljoni euro.

EstPak Plastik kuulub Enno ja Marek Harjakule.

Eelmise aasta majandusaasta aruannet ettevõte veel esitanud ei ole. 2016. aastal kasvas ettevõtte käive e-krediidinfo andmetel 1,7% 6,3 miljoni euroni ning puhaskasum 24,4% 836 942 euroni.