Hiigel-IPO ootab rahabosse

Kuigi Jaapani peredest on tekkinud konservatiivne kuvand, kuna üle poole 16,11 triljoni dollarilisest varadest on pargitud lühiajastele hoiustele ja sularahasse madratsi alla võrreldes USA vaid 13 protsendiga, on viimastel aastatel hakanud levima uus trend. Jaapanlased näevad üha enam IPOt kui garanteeritud kiiret rikastumisvahendit.

Softbankile kuulub Jaapani suuruselt kolmas mobiilsideoperaator, kellel on 40 miljonit klienti. Kindlasti aitab IPO õnnestumisele kaasa ettevõtte kultuslik juht ja miljardärist asutaja Masayoshi Son. Ta käitub tavatult ja ei karda võidelda eliidi seisukohtadega. Sestap peetakse Masayoshi Soni visionäriks.

„Ma arvan, et väikeinvestorid ostavad SoftBanki Soni meeldivuse tõttu,“ ütles endine IPO-konsultant Hirofumi Tanaka.a

Teine müügiargument on suur dividend. Nimelt plaanib ettevõte maksta dividendiks 85 protsenti kasumist. Seda on rohkem kui maksavad dividendiks välja konkurendid NTT Docomo ja KDDI.