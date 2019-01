Hiigeljuurdlus Soomes: sajad eestlased tegid mustalt tööd, maksudena jäeti maksmata miljonid, jäätmed viidi salaja Eestisse

Prokuratuurile saadetud juurdlusmaterjalides on umbes 20 kahtlusalust. Politsei teatel on peamisi kahtlusaluseid neli, kellest kaks olid kuritegude toimepanemise ajal äritegevuse keelu all varasemate majanduskuritegude tõttu, vahendab Helsingin Sanomat.

Kriminaalne tegevus leidis aset aastatel 2013-2015 ning selle käigus on varjatud sadade peamiselt Eesti ehitustööliste tegevust. Kahe ettevõtte kokku liidetud käive oli kuritegude toimepanemise ajal umbes kümme miljonit eurot.

Politsei hinnangul osales üle 300 töötaja mustalt tehtud remonditöödes. Musta tööjõudu on olnud allhankeahelates ning nii era- kui ka avaliku sektori ehitus- ja remondiobjektidel.

Politsei hinnangul jätsid ettevõtted maksmata kokku 4,6 miljonit eurot makse. Lisaks sellele jäeti maksmata 1,3 miljonit eurot pensionikindlustusmakse.

Politsei avaldas ka foto, millel on näha juurdlusega seoses erakorterist konfiskeeritud ümbrikus olnud 500-euroste pakk, mille väärtus oli 100 000 eurot.

Kahtlustatakse muu hulgas rasket maksupettust, rasket pensionikindlustusmaksupettust ja rasket raamatupidamiskuritegu. Paljastunud on ka muid kahtlustatavaid majanduskuritegusid ja keskkonnakuritegusid, näiteks jäätmete loata vedamine Eestisse.