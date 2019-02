Hiigeltehase ehitus läheb edasi. PRIA kinnitas uue ehitaja

Esimese etapi ehitustöödeks sõlmiti lepingud peatöövõtja Wesicoga. Farm In Productionsi jaoks oli oluline, et omanikel ning teistel põllumeestel oleks võimalik 2018. aasta saaki kuivatada. 2018. aasta juulis oli selge, et Wesicol on raskusi ehitusgraafikust kinnipidamisega ning tööd viibivad. Seetõttu otsustas Farm In Productions ehituslepingu lõpetada. Tänaseks on Wesico ja Farm In Productions vahel käimas kohtuvaidlused ühelt poolt väidetavalt tehtud töö eest tasu saamiseks ning teiselt poolt enammakstud summade tagasinõudmiseks ja leppetrahvi maksmiseks.

Farm In Productions OÜ on Eesti põllumeestele kuuluv ettevõte, mille eesmärgiks on rajada Imaverre õlikultuuride töötlemise tehas koos kuivati ning mahutipargiga. Projekti kogueelarve on 8 miljonit eurot. Detsembris 2016 esitati PRIA-le investeeringutoetuse taotlus, mis 2017. aasta mais ka rahuldati. Uue tehase näol on tegu Eesti piimatootjate ühisprojektiga, kuhu asutajaliikmetena panustavad investeeringutega Eestimaa Piimatootjate Ühistu, piimandusühistu E-Piim, Saaremaa Piimaühistu, Rakvere Piimaühistu ja Metsaküla Piim AS. Tööstuse projekti on osakapitali investeerinud lisaks veel 11 põllumajandustootjat.

Uues tehases hakatakse tootma rapsiseemnest rapsikooki ja rapsitoorõli. Aastas suudab tehas töödelda 42 000 tonni rapsiseemet. Valitud pressimistehnoloogiaga on võimalik töödelda ka teisi Eestis kasvatatavaid õlikultuure nagu lina, kanep ja sojauba.