Hiigeltehingut nõustanud advokaat: USA kapitali nii võimas kohalolek on ka julgeolekugarantii

Papi sõnul on märgiline, et tehing tehti pangandussektoris, kus ei ole pärast majanduskriisi palju tehinguid olnud. Vähetähtis pole tema hinnangul ka see, et tehing näitab säilinud usku meie pangandussektorisse, mille maine on viimasel ajal tugevalt kahjustada saanud. „Ilmselt on USA kapitali niivõrd võimsas kohalolekus võimalik näha ka teatud julgeolekugarantiid." Märgilise tähtsusega on Papi hinnangul ka see, et ostja on USA päritolu globaalne erakapitali fond, mitte teine pank.

