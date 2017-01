Hiina üks edukamaid ning rikkamaid ettevõtjaid Jack Ma tõdes Davosis USAs üha rohkem maad võtvale globaliseerumisvastasusele vastuseks, et Ameerika supervõim on üleilmastumisest meeletult kasu saanud, kuid suure osa sellest lihtsalt tuulde loopinud.

„Ameerika rahvusvahelised korporatsioonid on globaliseerumiselt teeninud miljoneid ja miljoneid dollareid,“ vahendab Maailma Majandusfoorum maailma suurima e-kaubanduse firma Alibaba asutaja Jack Ma Davosis öeldut. „Viimase 30 aastaga on firmad nagu IBM, Cisco ja Microsoft teeninud tonnide viisi raha.“

Küsimus on, kuhu see raha on läinud? Ma selgituste kohaselt on see lihtsalt ära raisatud.

„Viimase 30 aasta jooksul on Ameerika pidanud 13 sõda, mis on maksma läinud 14,2 triljonit dollarit. Sinna see raha ongi läinud,“ rääkis ta.

Ma seadis kahtluse alla ka Ameerika otsuse pärast 2008. aasta finantskriisi Wall Street päästa, väites, et kulunud raha oleks saanud teistes sfäärides paremini kasutada.

„Mis oleks, kui osa sellest rahast oleks kulutatud infrastruktuuri arendamiseks, aitamaks nii sini- kui valgekraesid? Raha peaks kulutama oma riigi inimestele,“ kinnitas Ma.

Ameerika probleemides ei tule tema sõnul süüdistada mitte globaliseerumist ning sellega kaasas käivat vabakaubandust ja töö ning teenuste sisseostu, vaid riigi enda eliidi protsesside juhtimist.

„Teised riigid ei varasta Ameerika töökohti, see on teie strateegia, et te ei jaganud seda raha kohasel moel,“ lausus Ma.