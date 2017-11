Hiina ettevõte jõudis erilisse klubisse. Ja see firma ei ole Alibaba

Foto: Bobby Yip, Reuters/Scanpix

Sel aastal on Tencent Holdingsi aktsia hind kasvanud peaaegu kaks korda ning firma on jõudnud erilisse klubisse. Nad edestasid Jack Ma Alibaba Group Holdingut ja said esimeseks Hiina tehnoloogiafirmaks, mis on väärtuselt ületanud 500 miljardi dollari piiri.