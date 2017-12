Hiina jättis Põhja-Korea naftast ilma

Hiina ei eksportinud novembris Põhja-Koreasse naftatooteid, kirjutab Äripäev.

Hiina on olnud Põhja-Koreale peamine nafta eksportija, aga eelmisel kuul ei liikunud üle piiri ei bensiini, diislikütust, laevakütust ega kütteõli, kirjutas Reuters. See on teine nafta nullekspordiga kuu järjest. Viimati oli Hiina laevakütuse eksport Põhja-Koreasse nullis 2015. aasta veebruaris.

Veel eelmisel aastal ostis Hiina Põhja-Koreast 22,5 miljonit tonni kivisütt, mille väärtus ulatus 2 miljardi dollarini.

Loe pikemalt Äripäevast.