Hiina on keelanud viimase nelja aastaga ligi seitsmel miljonil inimesel lennuki ning kiirrongide kasutamise, sest nad ei ole oma võlgu tasunud, teatas riigi ülemkohus.

See nn trahvisüsteem on riikliku sotsiaalse krediidisüsteemi loomise plaani osa. Süsteem ise peaks lõpuks suutma hinnata iga Hiina kodanikku, kogudes andmeid tema finants-, õiguslike- või sotsiaalsete väärtegude kohta, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

Võlgnike reisikeeldu nimetatakse keeruka jälgimissüsteemi ülesehituse esimeseks oluliseks sammuks.

Reisikeeld töötab lihtsalt: lennu- või rongipileti ostuks, lennule või rongireisile registreerumiseks ning hotellis peatumiseks vajaliku ID-kaardi number blokeeritakse. Nime ja ID-kaardi numbri järgi saab igaüks Hiina Ülemkohtu kodulehel kontrollida, kas isik on keelunimekirjas.