Hiina käskis firmadel Põhja-Korea kivisüsi koju tagasi saata

Täislastitud kaubalaevad Põhja-Koreast pärit kivisöega on teel tagasi Põhja-Korea kaubasadamasse Namposse, sest Hiina valitsus käskis oma ettevõtetel diktatuuririigist pärit süsi tagasi saata.

Uudisteagentuuri Reuters teatal näitab Thomson Reutersi gruppi kuuluv laevandusstatistika- ja analüüsitarkvara Eikon, kuidas Põhja-Korea söelaevad Hiina sadamatest nagu üks mees kodu poole suunduvad.

Hiina keelustas Põhja-Korea kivisöe, diktatuuririigi ühe tähtsaima ekspordiartikli ostmise juba 26. veebruaril Põhja-Korea raketikatsetuste järel. 7. aprillil aga saatis Hiina tollivalitsus laiali ringkirja, nõudes kaubandusfirmadelt Põhja-Korea kivisöe tagasisaatmist, teatasid Reutersile allikad.

Hiina ametlikku kommentaari agentuurile ei andnud. 7. aprillil arutasid Põhja-Korea teemat ka USA president Donald Trump ja tema Hiina ametivend Xi Jinping.

Ühe suurima Põhja-Korea söe ostja firma Dandong Chengtai esindaja ütles Reutersile, et ettevõttel on 0,6 miljonit tonni Põhja-Korea päritolu kivisütt eri sadamates ning kokku on Põhja-Korea kivisütt Hiina sadamates kaks miljonit tonni.

Põhja-Korea on üks suurimaid Hiina söetarnijaid; eriti tahavad hiinlased osta just terasetootmiseks kasutatavat koksisütt. Nüüd on põhjakorealaste asemele tulnud ameeriklased ja venelased: Reutersi laevandusstatistika näitab, et suurenenud on kivisöe sissevedu Hiinasse nii USAst kui ka Venemaalt.