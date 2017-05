Hiina kassi-ja koeraomanikud on lemmikloomade tehnoloogiavidinate järele hullud

moodsa tehnikavidinaga kass Foto: Scanpix/ Reuters

Et inimestel meeldib kanda kõikvõimalike tehnoloogiavidinaid nagu aktiivsusmõõtureid ei ole uudis, küll aga see, et nüüd panevad selliseid seadmeid oma koerte ja kasside külge hiinlastest koduloomaomanikud.