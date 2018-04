Hiina kasvatatakse farmis aastas kuus miljardit prussakat

Hiinas tegutseb prussakafarm, kus kasvatatakse meditsiinilisel otstarbel aastas rohkem prussakaid kui meie planeedil on inimesi, kirjutab South China Morning Post.

Selles Sichuani provintsis Xichangi linnas asuv kasvandus on kahe jalgpalliväljaku suurune ja asub mitmekorruselises hoones. Hoones on aastaringselt soe, niiske ja pime, et prussakatel oleks vabadus süüa nõrkemiseni ja paljuneda. Sünnist surmani ei näe need sitikad päikesevalgust.

Hiinas on palju prussakakasvatusi. Osad kasvatavad satikaid meditsiinilisel eesmärgil ja teised proteiinirikkaks söögiks.

Pekingis asuva Hiina teaduste akadeemia professor Zhu Chaodong on mures võimaliku katastroofi pärast. „Mis juhtub kui mingil põhjusel satuvad miljardid prussakad loodusesse ja 800 000 elanikuga linna,“ küsis ta. „Kas see juhtub inimlikust eksimusest või loodusõnnetuse tõttu.“

„Mitmed kaitseliinid peavad toimima,“ ütles ta.

Õiges suuruses prussakad purustatakse ja nendest pressitakse õli. Viimase müügist on ettevõte aastatega saanud 4,3 miljardit jüaani ehk 684 miljonit dollarit tulu. Saadusega ravitakse Hiina enam kui 4000 haiglas umbes 40 miljonit haiget.