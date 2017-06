Hiina kohus trahvis turu kollapsis süüdistatud venelasi hiigelsummaga

Shanghai rahvakohus määras 2015. aasta Hiina väärtpaberituru kokkukukkumiselt miljoneid teeninud venelaste kauplemisfirmale 689 miljonit jüaani (90 miljonit eurot) trahvi.

Shanghai kohus teatas oma kodulehel avaldatud otsuses, et Zhangjiagangi linnas asuv ettevõte Yishidun International Trading Co leiti olevat süüdi ulatuslikes turumanipulatsioonides. Yishidun teenis 2015. aasta väärtpaberituru kokkukukkumiselt vahemikus 1. juunis 6. juulini 389 miljonit jüaani; see summa nõuti firmalt nüüd sisse, lisaks ka veel trahv 300 miljonit jüaani, vahendas Reuters.

Hiina võimud süüdistasid väärtpaberiturgude krahhis 2015. aasta suvel kodu-

ja ka välismaiste spekulantide turumanipulatsioone, peamiselt väärtpaberite lühikeseks müümist.

Enamjaolt kahele Vene kodanikule, Georgi Zariale ja Anton Murašovile kuuluv Yishidun on nn HF-trader, ehk ülikiiretele automaatsetele kauplemisoperatsioonidele spetsialiseerunud firma. Yshiduni teatel tellisid nad ka sõltumatu auditi, mis ei leidnud märke rahvusvahelises mõistes turumanipulatsioonidest.

Lisaks hiigeltrahvile mõistis Hiina kohus ka 2,5- ja kolme-aastased vanglakaristused kahele Yishiduni töötajale ning viieaastase vanglakaristuse Yishiduni turukorraldustega tegelenud maaklerifirma töötajale.