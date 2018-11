Hiina kuulsaim kapitalist on kommunist

Ma parteilise kuuluvuse avalikustas Kommunistliku Partei ajaleht, mis avaldas esmaspäevases numbris tänu Hiina majandust moderniseerinud ettevõtjatele, kirjutab Wall Street Journal.

„Selle üle on palju spekuleeritud, aga midagi pole avalikult öeldud,” rääkis ärikonsultant Duncan Clark, kes on kirjutanud raamatu „Alibaba: maja, mille Jack Ma ehitas". „Ta pole sellest kunagi varem rääkinud. Tundus, et selle ebamäärasena hoidmine oli parim variant tema rahvusvahelisele kuvandile ja ambitsioonidele.”

Ma on sageli hoidnud distantsi Pekingiga. 2015. aastal Maailma Majandusfoorumil antud intervjuus ütles ta, et tema nõuanne oma töötajatele selles osas, kuidas valitsusega suhelda on: „Armasta neid, ära abiellu nendega.”

Mõnede analüütikute hinnangul on Ma liikmelisuse avalikustamise näol tegu suhtekorraldusliku käiguga, et parandada Kommunistliku Partei mainet.

Kommunistliku Partei liikmete kohustuste hulka kuulub ka liikmemaksu tasumine. Inimesed, kes teenivad üle 10 000 jüaani (1271 euro) kuus peavad maksma 2% oma töötasust. Alibaba pressiesindaja keeldus avaldamast Ma töötasu, kuid Forbes’i hinnangul on tema vara väärtus 31 miljardit eurot.