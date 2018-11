Hiina liider Trumpile: sõjas ei ole võitjaid

USA asepresident Mike Pence ütles, et USA on valmis duubeldama Hiina kaupadele kehtestatud impordipiiranguid.

Sel aastal on USA ja Hiina aktiivselt tegelemas väliskaubanduses kaevikusõjaga. Valge Maja teatas, et see on vastus Hiina ebaausale kaubanduspoliitikale. Mõlemad pooled teatasid, et on valmis piiranguid suurendama.

Xi hoiatas, et pole põhjust kahe riigi vahel pingeid suurendada.

„Ajalugu on näidanud, et külma, kuuma või kaubandussõja vormis pole võitjaid,“ lausus Xi. „Barrikaadide ehitamine ja tihedate majandussuhete katkestamine on majandusloogika ja ajalooliste trendidega sobimatu.“

„See on lühinägelik poliitika, mis kukub läbi,“ ütles Xi hoiatades, et nende sammudega eemaldub USA maailmast ja kaotab oma hoiaku.

Pence ütles, et tollitariifid on vastuseks Hiina majanduspoliitikale.

Kommentaarid tulid päev pärast seda kui USA president Donald Trump avaldas ajakirjanike ees lootust, et Hiina ja USA vahel on võimalik kaubanduslepe.