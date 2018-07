Hiina majanduskasv on viimase kahe aasta kõige kesisem

Hiina sisemajanduse kogutoodang (SKT) kasvas teises kvartalis aasta varasemaga võrreldes 6,7%. See on kesiseim kasv alates 2016. aastast.

Täna avaldatud kasvunumber on siiski suurem kui valitsuse eesmärgiks seatud 6,5 protsenti, kuid kasv aeglustub, sest sisetarbimine võtab hoogu maha ning Pekingi kaubandussõda USAga kogub tuure, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

Eelneval kolmel kvartalil on kasv olnud 6,8%.

JPMorgani Hiina peaökonomist Haibin Zhu tõdes, et majanduskasvu aeglustumise peamine põhjus on infrastruktuuri investeeringute vähenemine, mille taga omakorda on valitsuse soov kohalike omavalitsuste võlakoormat kontrolli all hoida.