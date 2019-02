Kasvu kõrghetkel 2017. aasta lõpus vurasid rattalaenutusega tegeleval idufirmal üle Hiina veokid, mis vedasid tuttuusi kollaseid jalgrattaid, mida kliendid kasutada ihkasid. Iga ratas läks Ofole maksma ligi 100 dollarit.

Täna on Ofo rattatootjatele võlgu sadu miljoneid dollareid. Firma töötajaskond on kärbitud varasemalt 3600 inimeselt mõnele sajale. Idufirma, mille väärtuseks hinnati kunagi kolm miljardit dollarit, on tänaseks põlvili.