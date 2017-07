Hiina rihib viimase seitsme aasta esimest kasvuaastat

Hiina majandus kasvas teises kvartalis 6,9% ehk rohkem kui valitsus oli prognoosinud, sest kasvu toetas ootamatult tugev kinnisvaraturg.

Ka aasta esimese kolme kuu kokkuvõttes kasvas majandus 6,9% ning need numbrid lubavad arvata, et esimest korda pärast 2010. aastat suudab Hiina majandus aasta varasemaga võrreldes rohkem kasvada, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

Eelmisel aastal kasvas Hiina sisemajanduse kogutoodang (SKT) 6,7%. Märtsis kinnitas Hiina valitsus selle aasta kasvuootuseks 6,5%.

„Kui Hiina kasvab, teevad seda ka teised arenevad turud. Hiina korralik kasv turgutab tooraineeksportijaid ja hoiab ka selle aasta globaalse majanduse kasvurajal,“ kirjutab PNC Banki vanemökonomist Bill Adams.

Keskpikas perspektiivis ohustavad majandust siiski üha suurenevast võlakoormast tulenevad riskid.