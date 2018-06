Hiina rongide saabumine takerdus bürokraatiasse

Pärast äridelegatsiooni ja ametnike visiiti Hiinasse teatas logistikafirma GTS Express võidukalt, et juunis saabuvad Muuga sadamasse esimesed rongid, konteinerites kümned tuhanded Hiina e-poodidest tellitud pakid. Eesti kaudu Euroopasse kaupade saatmine elavdaks siinseid vedusid ning rong on ka üldisemas plaanis mereteest 2–3 korda kiirem transpordiviis. Juba toona, aprillikuus, avaldasid mitmed transiidi asjatundjad heameelt, et Hiina rongide saabumine on käegakatsutav, ent nentisid, et väljahõigatud saabumisaegade ja -sageduste suhtes nad hinge kinni ei hoiaks. Nüüd ongi nii läinud, et juuni asemel lubatakse ronge augusti lõpuks. Aga kui kindel seegi on...?