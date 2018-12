Hiina seadmehiiu halb üllatus kukutab Aasias ja Euroopas börse

Euroopas ja Aasias kisub börsilangus kahe protsendi kanti. Hongkongi börsil on tänane langus 2,5 protsenti.

Üheks põhjuseks on Kanadas toimunud Huawei finantsdirektori vahistamine USA nõudmisel, mis lisab veelgi pingeid USA-Hiina suhetesse. USA kahtlustab, et Hiina telekommunikatsioonivarustuse tootja on rikkunud Iraani vastu kehtestatud sanktsioone. Samuti näitab see USA ja Hiina vahelisi pingeid tehnoloogilise ülemvõimu osas.

Briti BT Group teatas, et nad eemaldavad Huawei seadmed 3G ja 4G võrgust. Austraalia ja Uus-Meremaa on keeldunud lubamast oma turule Huawei tooteid, mida kahtlustatakse võimaluse andmises Hiina võimudele spioneerimiseks.

Hiina suuruselt teise telekommunikatsiooniseadmete tootja ZTE aktsia kukkus 9,1 protsenti.

Aasias levinud börsilangus kandus üle ka Euroopasse.

Balti börse pole langus puudutanud. Tallinna börs on täna tõusnud 0,1 protsenti, Riia 0,01 protsenti ja Vilnius 0,3 protsenti.