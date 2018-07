Hiina Steve Jobs ehk härra Jun sai maailma äriajaloo ühe suurema boonuse

Lei Jun on Hiina nutitelefonide tootja Xiaomi looja ja tegevjuht. Teda kutsutakse Hiina Steve Jobsiks. Wall Street Journal annab teada, et hiljuti teenis ta ka Jobsi-väärilise boonuse - 1,5 miljardi dollari eest ettevõtte aktsiaid. See on äriajaloo üks võimsamaid kui mitte kõige vägevam boonus.

Xiaomi on suve teises pooles minemas börsile ning mehele sooviti tema seniste teenete eest teha kena kingitus. Juni aktsiad on varsti veel enam väärt kui praegu, umbes 1,79 miljardit dollarit. See summa on palju suurem kui need rahasummad, mida on teistele juhtidele viimasel ajal tasutud. Veebruaris sai Snapchati Evan Spiegel 638 miljonit dollarit. Sellest räägiti siis kui suurimast boonusest peale 2011. aastat. Ebatavaline on Lei Juni „kingitus" ka seetõttu, et see ei tundu olema seotud ühegi firmat puudutava eesmärgiga. Elon Musk saaks Teslast järgmise kümne aastaga 2,6 miljardit dollarit boonust, aga vaid juhul, kui täidetakse karmid eesmärgid.