Hiina suurettevõttel on näpud nii põhjas, et küsib töötajatelt raha

Vahetult enne palgapäeva saatis Hiina suurettevõte HNA Grupp juhtivtöötajatele e-maili: andke meile oma raha, me teenime sellega teile suure kasumi, kirjutab New York Times.

HNA Grupp on hetkel 90 miljardi dollari suuruse võlaga majanduslikes raskustes, sest ettevõte tegi mitu läbimõtlematut investeeringut. Näiteks osteti Hiltoni hotelliketi ja Deutsche Banki aktsiaid.

Ettevõte saatis töötajatele mitu kirja, pakkudes välja idee luua töötajate rahaga toode, millega teeniksid töötajad 8,5% investeeritud summa pealt. Summa peaks olema vähemalt 1500 dollarit. Hilisemas kirjas pakuti juba 9% suurust kasumit ja viimases lausa 40% suurust tulu, kui töötaja annab ettevõttele 15 000 dollarit.

Kokku tegi ettevõte töötajatele üle kümne pakkumise. Hiljutises intervjuus tunnistas ettevõtte nõukogu esimees Chen Feng, et HNA on suurtes majanduslikes raskustes. Praegu ei ole teada, kui palju raha on firma kogunud töötajate taskust. Näiteks 4. jaanuaril saadetud kirjas öeldi töötajatele, et firma vajab 8 miljonit dollarit, et toetada tollimaksuvaba äri. Nädal hiljem sooviti töötajate arvelt koguda juba 80 miljonit dollarit.