Hiina tahab saada tehisintellekti valdkonnas liidriks: praegugi asendavad laotöölisi robotid

Pilt on illustreeriv! Foto: Vallo Kruuser

Hiina andis sel reedel välja plaani, kus seisab, et aastaks 2020 peaksid olema riigi tehnoloogiahiiud jõudnud oma arendustööga nii kaugele, et Hiina on tehisintellekti arendamisel ühel pulgal teiste tehnoloogiariikidega, vahendab Äripäev.