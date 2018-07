Hiina telefonitootja Xiaomi kulgeb börsil kui Ameerika mägedel

Odavama otsa nutitelefone tootva Xiaomi esimesed börsinädalad on olnud kõike muud kui stabiilsed, kirjutab Äripäev.

Kuigi analüütikute hinnangul on ettevõtte aktsia ülehinnatud ning laienemisperspektiivid kesised, kõigutavad firma turuväärtust eelkõige regulatsioonid.

Kui 9. juulil lõpetas Xiaomi esimese börsipäeva protsendi jagu miinuses, langedes vahepeal isegi 6 protsenti IPO hinnast madalamale, siis päev hiljem kerkis ettevõtte turuväärtus rohkem kui kümnendiku võrra.

Täna kaupleb Xiaomi aktsia 19,9 Hongkongi dollari juures, mis tähendab, et selle väärtus on 16,6dollarilisest avanemishinnast vaatamata volatiilusele 18 protsendi võrra kerkinud.

See tähendab, et Xiaomi aktsia on jõudnud loodetud IPO hinna vahemikku, milleks algselt pakuti 17–22 Hongkongi dollarit.

Alliaks: Äripäev