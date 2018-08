Hiina tõstab tulumaksuvaba miinimumi Eestist kõrgemale

Tulumaksuvaba miinimum kerkib 5000 jüaani ehk 627 euroni, kirjutab Reuters. Praegu on tulumaksuvaba miinimum Hiinas 3500 jüaani ehk pea 439 eurot.

Samuti saavad Hiina maksumaksjad edaspidi maksustatavast tulust maha arvata laste hariduse, eluasemelaenu intresside, eluaseme rendi ning raskete haiguste raviga seotud kulusid.

Tulumaksuvaba miinimumi langetamine jõustub 1.oktoobrist ning teised muudatused tuleva aasta jaanuarist.

Reuters kirjutab, et see on Hiina võimude värskeim samm ettevõtete ning elanike maksukoormuse vähendamisel sooviga sellega majanduse kasvu turgutada, sest kaubandussõda USAga kogub hoogu.

Hiina riiklik planeerimiskomitee teatas kolmapäeval, et riik peab rohkem pingutama tarbimiseesmärkide saavutamisel, sest palgakasv on tagasihoidlik.

Tulumaksumuudatused peaksid oluliselt tarbimist suurendama ning vähendama maksulaekumist umbes 320 miljardi jüaani (40 miljardit eurot) võrra, kinnitas aserahandusminister Cheng Lihua.

Maksumaksjate arv maksumuudatusega väheneb. Linnaelanike seas peaks see langema praeguselt 44 protsendilt 15-le.

Kuus 10 000 jüaani (1252 eurot)teenivate inimeste maksukoormus peaks langema 70%.