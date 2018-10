Hiina ülirikaste arv kasvab kiires tempos

Kõige edukam aasta oli Hiina miljardäride jaoks, kelle koondvara suurenes koguni 39% aastases võrdluses ehk ulatudes 1,12 triljoni dollarini.

Siinkohal tuleb arvestada, et sedavõrd suurde vara kasvu panustasid ka uued nimed nimistus. Kui 2006. aastal oli Hiinas veel ainult 16 miljardäri, siis nüüdseks on see arv kasvanud 373ni.

Allikas: Äripäev