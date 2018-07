Hiina-USA kaubandussõda läks kuumaks

Peking kehtestas USA kaupadele uued tariifid, kirjutab Financial Times. Tegu on vastukäiguga Trumpi administratsiooni reedesele teatele 34 miljardi euro väärtuses Hiina kaupade maksustamisest. Panused aina tõusevad ja Trump soovitab hiinlastel alla anda, ähvardades vastasel juhul kogu riigi pooletriljonilise aastaekspordi maksustamisega.

Hiinlased pidasid sadamas kinni USA sojaubasid täis laeva Peak Pegasus. Hiinlased on sojaoad fookusesse võtnud, kuna neid toodavad just Trumpi valimistel kõige tugevamalt toetanud osariigid.

Trump soovib tarneahelad USAsse tagasi tuua, mistõttu on ka teised kaubanduspartnerid juba ligi 75 miljardi euro eest tariife välja kuulutanud. Hiinlaste retoorika on, et nad vaid kaitsevad enda majandust ja "ei astu esimest sammu."

Kui kaubanduskojad ja teised lobiorganisatsioonid on väga murelikud ja räägitakse lausa ohust globaalsetele tarneahelatele, on Trump ise meelekindel ja soovitab Hiinal lihtsalt alla anda. "Meil on varuks tariifid 200 miljardi euro väärtuses Hiina kaupadele, ja siis 300 miljardile, OK? Ainult Hiinale," sõnas president hiljutisel esinemisel Montanas.