Hiinas alustab EASi ekspordi ja välisinvesteeringute esindajana tööd Anneli Vilu

Neljapäeval alustab Ettevõtluse Sihtasutuse (EAS) ekspordi ja välisinvesteeringute esindajana Pekingis tööd Anneli Vilu.

Vilu tööülesanneteks on Eesti suursaatkonna Pekingis ja EASi Aasia Infokeskusega koostöös Eesti ettevõtete Hiina turule aitamine, neile koostööpartnerite leidmine, aga ka potentsiaalsetele investoritele Eesti ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonna tutvustamine.

„Kaubavahetus Hiinaga on mitmete Euroopa väikeriikide jaoks oluline majandusmootor, peaksime seda ka Eesti huvides rohkem ära kasutama. Eesti ettevõtjad ei saa lüüa mahtudega, aga nišitoodetel on väga suur potentsiaal, kui neid targalt turundada. Hiinas on näiteks probleeme toiduainete puhtuse tagamisega, mistõttu on kvaliteetsed puhtast loodusest pärinevad toiduained ja kõik mahetooted seal väga oodatud,“ ütles Anneli Vilu, kes on varasemalt töötanud Shanghai EXPO Eesti paviljoni programmidirektorina, Kesk-Hiina Chengdu Põhjamaade Instituudi konverentsijuhina ja Shanghai Taani kaubanduskoja tegevdirektorina.

EASi välisesindajate juhi Kristel Oitmaa sõnul peab EAS väga oluliseks koostööd erinevate partnerorganisatsioonidega ja Eesti saatkonnaga Pekingis. „Arvestades Eesti ja Hiina üha kasvavat majandusalast koostööd, otsustas EAS pärast Shanghai peakonsulaadi tegevuse lõppemist lähetada oma esindaja asukohaga Pekingisse, kus asub Eesti suursaatkond. Usume, et töötades koordineeritult koos Eesti saatkonnaga saavutame Hiina turul oluliselt paremaid tulemusi.“

Anneli Vilu tööleping on sõlmitud kolmeks aastaks ja tema peamisteks tööülesanneteks Hiinas on koostöös Eesti suursaatkonna meeskonnaga Eesti ettevõtete aitamine Hiina turule, neile sobivate koostööpartnerite leidmine, aga ka potentsiaalsetele investoritele Eesti ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonna tutvustamine. EASi esindajat Hiinas toetab EASi Aasia Infokeskuse Eestis, mis annab esmast Hiina turule sisenemisega seotud infot.

Hiina on viimase paarikümne aasta vältel üks kiiremini kasvavaid majandusi maailmas, samuti on viimastel aastatel ligi neljandiku võrra suurenenud ekspordikäive Eestist Hiinasse. 2016. aastal eksporditi Eestist kaupu Hiinasse üle 168 miljoni euro väärtuses.