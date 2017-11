Hiinas sündis esimene poole-triljoni-börsifirma

Tencenti aktsia jõudis esmaspäeval uue rekordini ning ettevõtte turuväärtus ületas ka 500 miljardi dollari piiri, kirjutab Äripäev.

Tehnoloogiafirma on esimene börsifirma Hiinas, mille turuväärtus on ületanud poole triljoni dollari piiri. See läheneb juba Facebooki ja Amazoni tasemetele.

Hongkongis noteeritud internetigigant, mis on tuntud oma WeChat sõnumirakenduse ja online mängude poolest, ületab turuväärtuselt ka teist suurt Hiina tehnoloogiafirmat – Alibabat.

Tencenti aktsia on tõusnud 4,1 protsenti, 420 Hongkongi dollarini.

