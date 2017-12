Hiinast tellitud jõulukingid ei pruugi enam õigeks ajaks kohale jõuda

Mida aasta edasi, seda rohkem tellitakse jõulukinke välismaistest veebipoodidest, ka Hiinast. Enam seda aga ilmselt teha ei tasu, kuna tõenäosus, et pakid veel jõuludeks kohale jõuavad, on järjest kahanevad, kirjutab tehnikaportaal geenius.ee.

Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv ütles Geeniusele, et praegu on juba nii, et kui inimene näiteks täna mõnda Hiina veebipoodi tellimuse esitab, siis enam ei saa garanteerida, et pakk jõuludeks Eestis on.

"Jah, see on küll täitsa võimalik, et pakk jõuab pooleteist või paari nädalaga Eestisse, aga samas teiste logistika- ja postiettevõtete nimel me lubadust anda ei julge," sõnas ta. "On ju jõuludeks saabumata kingi pärast pahameel päris suur. "

Kaiv lisas, et hetkel ei ole aga ühtki põhjust või olukorda, mille tõttu saadetised võiks Omniva tõttu kuskil viibima jääda. Seega kui pakk piisavalt kiiresti Eestisse jõuab, siis jõuab ta enne jõule ka kliendini.