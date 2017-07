Hiinlased noolivad Tallinkit?

Tallink on selgelt müügis ning võimalikud ostjad võiksid olla kas hiinlased või suurim omanik Infortar, kirjutab Sami Lotila Soome investortele mõeldud väljaande Arvopaperi veebilehel, vahendab Äripäev.

Infortarile kuulub 38% Tallinki aktsiatest. Järgmine suurim omanik on Citigroup erinevate fondide kaudu, kuid tõenäolisem on, et panga investeerimistsükkel Tallinkis on lõppemas, kirjutab Lotila.

Ühe võimalusena viitab ta Hiina valitsuse loodud investeerimisfondile mahus 10 miljardit eurot, mida käis mullu Riias avamas Hiina peaminister Li Keqiang isiklikult. Fond on mõeldud investeeringuteks Kesk- ja Ida-Euroopasse ja võib olla üks huviline.

Infortari puhul olla Lotila väitel juba aastaid sellest vaikselt juttu olnud, et Tallinki suuromaniku huvi laevavedude vastu on tasapisi hääbumas.

