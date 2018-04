Hiinlased rabavad üha hoogsamalt brittide „kuldseid viisasid“

Üha suurem hulk rikkaid hiinlasi omandab Suurbritannia nn kuldse viisa, mis annab elamisloa juhul, kui riiki investeeritakse vähemalt kaks miljonit naela. Hiinlaste huvi kergitas varade hinda järsult.

Briti majandusleht Financial Times kirjutab, et Mandri- Hiinasse läks eelmiseks aastaks riigi valitsuse poolt rikastele eraisikutele garanteeritud 355 investori viisast 116. Seda on 56% rohkem kui 2016. aastal.

Hiinlaste huvi kasv oli mullu nii suur, et nad edestasid isegi venelasi, teist suuremat viisasaajate gruppi lausa 250% võrra. Kui sisse arvata ka Hongkong ja Macau, said hiinlased eelmisel aastal 146 investorviisat ehk 82,5% aastatagusest enam.

„Mõneks ajaks oli brexit hiinlaste jaoks ohumärk ning jäädi äraootavale seisukohale,“ rääkis majanduslehele LJ Partnership partnes Charles Filmer. “Aga nüüd ei ole see enam jututeemaks. See ei huvita enam.”

Nn kuldse viisaskeemi raames saavad rikkad eraisikud vähemalt 2 miljoni naela paigutamisel Suurbritannia riigivõlakirjadesse, ettevõtete aktsiakapitali või teistesse varadesse (välja arvatud kinnisvara) loa riigis viibimiseks kolmeks aastaks. Neil on võimalus taotleda ka luba enda alaliseks sisseseadmiseks Suurbritannias, kui kolme aasta pärast investeerivad viis miljonit naela või kahe aasta pärast 10 miljonit naela.

Brittide skeem on saanud ka kriitika osaliseks, sest lubab superrikastel kodakondsust osta. Programmi toetajad aga väidavad, et niimoodi tuuakse riiki rikkuse loojaid ning laiendatakse seeläbi Suurbritannia sidemeid muu maailmaga.