Hiinlased tahavad mitme miljardi eest osta eestlastelegi tuttava Soome spordirõivaste tootja

Investeerimiskonsortsium, kuhu kuuluvad näiteks internetihiid Tencent Holdings Ltd ja spordirõivaste tootja Anta Sports, pakkus 40 eurot aktsia kohta, vahendab Reuters. Amer Sportsi juhatus soovitas investoritel pakkumine vastu võtta.

Konsortsiumi teatel on aktsionärid pakkumisest huvitatud. Anta Sportsi tegevjuht Ding Shizhong ütles, et konsortsium soovib viia Amer Sportsi kaubamärgid ka Hiina turule. Anta Sportsi kõige tuntum kaubamärk Euroopas on arvatavasti Columbia.

Amer Sportsi tegevjuhi Heikki Takala sõnul on juhatusele pakutud võimalust pärast tehingu toimumist jätkata ettevõtte juhtimist. Selle pakkumisega saaks Anta 58% Amerist, FountainVestile läheks 15,8% ja Tencentile 5,6%.

Soomlaste spordirõivaste tootja on mitme kaubamärgiga ka eestlastele tuttav. Amer Sportsile kuuluvad näiteks Salomon, Peak Performance, Wilson, Precor, Atomic, Suunto ja Mavic.