Hiinlased tervitavad Eesti kaubaronge kõrgeimal tasemel

Hiina valitsusjuht Li Keqiang ütles reedel Jüri Ratasele, et riik tervitab igati Eesti osalemist Hiina-Euroopa raudteeühenduste loomisel, vahendas Hiina meedia. Keqiang kohtus Ratasega reedel Bulgaarias.

Aprillis sõlmis GTS Express lepingu Hiina ettevõttega, mille tagajärjel hakkavad esmakordselt Eesti ja Hiina vahel sõitma kaubarongid. Esimene rong pidi startima juba juunis.

GTS Expressi juhatuse esimees ja GTS Rail juhatuse liige Marko Lastik avaldas toona heameelt, et pikaaegne töö ja Hiinas kohalviibimine on viinud tulemuseni, mis edendab Eesti majandust ja kaubavahendust mitte ainult kahe riigi vahel, vaid kogu ELi ja Hiina vahel. "Lepingu sõlmimine annab kindlasti suuremaid kauplemisvõimalusi, edendab eksporti ja importi ning annab rohkem tööd kohalikele ettevõtetele, tagades samal ajal stabiilse hinna ja trandsiidiaja aasta lõikes," lisas ta.

Tegemist on Hiina valitsuse toetatud Siiditee algatuse toomisega Eestisse. Lepinguga nõustus Hiina pool subsiidiume laiendama ka Eesti liinile. Hetkel on selliseid liine Xianist Euroopasse loodud vaid neli – Ungarisse, Saksamaale, Poola ja Soome, Eesti on nüüd viies.