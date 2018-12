Hiinlaste austrilembus tõstis luksustoitude hinda hüppeliselt

„Inflatsioon on varjatud, salajane maks ning on oluline teada, kuivõrd see ju ostujõudu hävitab,“ lausus Couttsi investeerimisstrateegia juht Sven Balzer. Neile, kes inflatsiooni laastavat mõju tasandada püüavad, on Balzeril aga varuks hoiatussõnad. Nimelt ei aita tavahoiused inflatsiooniga võistelda, samuti ei suuda seda traditsioonilised fikseeritud tulumääraga investeeringud.

Ta tõdes, et kuigi luksuskaupade hinnatõusuga hakkama saamine ei ole kerge ülesanne, aitavad seda teha hajutatud portfellis teha pikaajalised investeeringud aktsiatesse või kinnisvarasse.