Hiinlaste investeering tegi Apple'ist Taxify osaniku

Taxify teatas, et sai investeeringu ja alustab "strateegilist koostööd" Hiina sõidujagamisfirmaga Didi Chuxing. Investeeringu suurust aga ei avaldata. Hiina firma on Eestis vähetuntud, aga viimastel aastatel maailmas kiiresti arenenud.

Didi peakontor asub Pekingis. Firmal on Hiinas 400 linnas väidetavalt üle 400 miljoni kasutaja. Mullu juunis hinnati ettevõtte väärtust 28 miljardile dollarile, kuid nüüd on see juba pea kahekordistunud. Firma on isegi Uberist suurem - seda peetakse maailma domineerivaimaks sõidujagamisettevõtteks.

Aprillis kaasas firma investoritelt, sealhulgas Hiina pankadelt 5.5 miljardi dollari suuruse investeeringu, mille Didi turuväärtus tõusis üle 50 miljardi dollari. Didi teatas, et raha kasutatakse oma "globaalse strateegia" ning tehisintellekti tehnoloogiasse investeerimiseks. Osa niinimetatud globaalsest strateegiast ongi osta ära väikseid konkurente turgudel väljaspool Hiinat.

Samas kaitstakse kiivalt koduturgu. Mullu augustis suruti Uber Hiinast välja - Uber müüs oma Hiina tütre Didile, saades vastu 20-protsendilise osaluse ühisfirmas, mille väärtust hinnati 35 miljardile dollarile.

Tänavu jaanuaris teatati Taxifyga sarnasest "strateegilisest partnerlusest" Brasiilia suurima sõidujagaja 99-ga. Ka siis ei avalikustatud investeeringu suurust. Didi sai koha 99 nõukogus ja hakkama nõustama ettevõtte laienemist Ladina-Ameerikas.

Varem, 2015. aastal investeeris Didi 100 miljonit dollarit Lyfti, samuti pandi raha Kagu-Aasia suurimasse tegijasse GrabTaxisse ja 30 miljonit India Ola-sse.

Muide - nüüd on Taxifysse kaudselt investeerinud ka tehnoloogiahiid Apple. Nimelt süstis Apple Didisse mullu mais miljard dollarit. Lisaks investeeringule lubati Didit aidata ka oma platvormi väljaarendamisel.