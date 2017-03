Hiinlaste merivähihullus ei näita taandumismärke

Hiinas jätkab merivähi turg aina kasvu, olles löönud värske rekordi USAst merivähi impordi osas, kirjutab Bloomberg.

Kuni 2010. aastani oli ameerika merivähk Hiinas praktiliselt tundmatu, kui import kasvas 250 protsenti 7,4 miljonile dollarile. Mullu importis Hiina USAst enam kui 108 miljoni dollari eest merivähke, ületades 2014. aastast pärineva 90,2 miljoni dollarilise tippmargi.

„Me avasime Aasias uued turud, mis buumivad,” ütles Maine Merivähipüüdjate assotsiatsiooni president Dave Cousens.

Mullu püsitati ka koguseline meivähi Hiina ekspordirekord.

Ka teistes Aasia maades nagu Lõuna-Koreas on kasvanud huvi USA merivähkide vastu. Lõuna-Korea 2010. aasta vähem kui viielt miljonilt dollarilt kasvas mullu merivähi import USAst ligi 28 miljonile dollarile. Vietnami import kasvas sama aja 142 940 dollarilt 31 miljonile dollarile.

Üheks merivähi populaarsuse kasvu põhjuseks on Hiina keskklassi kasv. Ameerika merivähid on Hiinas odavamad kui muud elusad mereannid.

„See on kättesaadav luksus,” ütles The Lobster Company omanik Stephanie Nadeau. „Üks meie kunde ütles, et merivähid on odavaim toode nende basseinis.”