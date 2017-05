Hiiumaa kiletootja jäi mullu kahjumisse

Käina kiletootja ASi Dagö­plast käive oli mullu 12,7 miljonit eurot, Hiiumaa ette­võte lõpetas aasta 194 000 eurose kahjumiga, kirjutab Hiiu Leht.

ASi Dagöplast müügi­tulu Eestis kasvas 2016. aastal üle kahe korra, 2,4 miljoni euroni, Norras üle kahe korra, 3,8 miljoni euroni, selgub majandusaasta aruandest. Möödunud majandus­aastat iseloomustab biomaterjalist toodete osakaalu kasv ja seoses emaettevõtte Biobag International tegevussuundadega on selle suurenemist oodata ka järgmistel aastatel, märgitakse ettevõtte tegevusaruandes.

2015. aasta oktoobris ostis Norra ettevõte AS Biobag International kõik Dagöplasti aktsiad. Uus juhtkond otsustas 2015. aastal Dagöplasti majandusaasta perioodi muuta, et ühtlustada see emaettevõtte omaga, millest tulenevalt on eelmise aruandeaasta perioodi pikkuseks kuus kuud ning andmed ei ole võrreldavad aruandes esitatud eelmise perioodi andmetega.

