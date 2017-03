Hillar Tederit ähvardab Ukrainas boikott

Eesti ärimehe Hillar Tederi ärisid Ukrainas ähvardab boikott tema sidemete tõttu Venemaaga.

Ukraina marurahvuslik noorterühmitus S14 kuulutas oma Facebooki leheküljel välja boikoti Vene äride vastu Ukrainas, millega noorte sõnul finantseeritakse terrorismi nn Donetski ja Luganski rahvavabariikides.

"Kutsume kõiki ukrainlasi üles teatama Vene kommertsstruktuuridest, mis asuvad meie riigis," vahendasid aktivistide teadet portaalid censor.net.ua ja ukranews.com. "Ukrainlased peavad täielikult vabanema Vene kapitalist, mis finantseerib agressiooni ja diversiooni Ukrainas."

Teiste seas kuulutas S14 boikoti ka Hillar Tederi omanduses kaubanduskeskusele Raion. Põhjus on aktivistide sõnul selles, et ostukeskusel on Vene Sankt-Peterburgi panga hüpoteek, mis tähendab, et keskuse teenistus läheb Venemaale.

Samuti kuulub Tederile Južnaja Galereja -nimeline ostukeskus Simferopolis, okupeeritud Krimmis, kus aktivistide kinnitusel võeti väga varmalt pärast okupeerimist tarvitusele Vene rublad.